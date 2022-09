MPASINKATU, Jovic e Cabral faranno bene, Ikone...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CLASSE 2003 DAVID PASSERÀ AL PIACENZA Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... NOTIZIE DI FV MERCATO, RIVIVI TUTTE LE TRATTATIVE DEL GIORNO Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è il nostro consueto live dove abbiamo aggiornato i nostri lettori di tutte le trattative in entrata ed uscita riguardanti la Fiorentina dell'ultimo giorno di mercato. Le otizie principali sono state... Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è il nostro consueto live dove abbiamo aggiornato i nostri lettori di tutte le trattative in entrata ed uscita riguardanti la Fiorentina dell'ultimo giorno di mercato. Le otizie principali sono state... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi