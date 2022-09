MPASINKATU A RFV, La squadra è a posto così

Intervenuto oggi nel corso delle trasmissioni di Radio FirenzeViola, il direttore sportivo e intermediario di mercato Malù Mpasinkatu ha fatto il punto sul calciomercato della Fiorentina e non solo.

La Fiorentina avrebbe bisogno di un quarto centrale?

"Credo la squadra vada bene così, ora la Fiorentina può una bella stagione. Se non c'è un'occasione dell'ultimo minuto rimarrei così".

Zurkowski resterà alla Fiorentina

"Sembrava fatto il passaggio ad Empoli, ma alla fine si giocherà le sue chance in viola. Forse ad Empoli avrebbe avuto più minutaggio".

Su Nastasic: "Il Nastasic 2.0 non è stato come il primo Nastasic. Forse voleva giocare di più. Izzo poteva essere una soluzione last minute, però credo si possa pensare di puntare anche su qualche giovane".

Ikonè ancora non convince

"Ikonè deve essere tranquilli, deve sbloccarsi. Abbiamo visto il vero Jonathan a sprazzi".

Sull'attacco: "Jovic e Cabral sono giocatori che vanno aspettati. Capisco la voglia di vederli all'opera, ma si deve avere pazienza. Jovic non giocava da tempo e Cabral è arrivato per sostituire Vlahovic: una grossa responsabilità. Entrambi faranno bene".

Questo turnover sta facendo bene?

"Serve. Il turnover è essenziale con così tante competizioni. Poi tutto il gruppo è coinvolto".

Possiamo aspettarci un altro colpo dai viola?

"Molto difficile".