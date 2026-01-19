Minuto di silenzio per Commisso e Tosel prima dell'Assemblea di Lega

di Redazione FV

Momento di commemorazione prima dell'Assemblea di Lega prevista quest'oggi a Milan. A margine dell'evento è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente viola Rocco Commisso e il magistrato, nonché ex Giudice Sportivo della Serie A, Gianpaolo Tosel, scomparso il 6 gennaio.