Minuto di silenzio per Commisso e Tosel prima dell'Assemblea di Lega
FirenzeViola.it
Momento di commemorazione prima dell'Assemblea di Lega prevista quest'oggi a Milan. A margine dell'evento è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il presidente viola Rocco Commisso e il magistrato, nonché ex Giudice Sportivo della Serie A, Gianpaolo Tosel, scomparso il 6 gennaio.
