MINA E UN INFORTUNIO CHE SA DI OCCASIONE ANCHE PER QUARTA. MA A GENNAIO...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nelle ultime ore di mercato si era ipotizzata una cessione del centrale argentino, ma alla fine Martinez Quarta è rimasto alla Fiorentina. A favorire ciò la mancata cessione in tempi rapidi da parte del Betis Siviglia di Luiz Felipe, il quale è approdato in Arabia solo a mercato concluso. Il club andaluso non ha così potuto rimpiazzare in tempo il difensore ex Lazio, ma a gennaio non è escluso a questo punto un nuovo tentativo. Certo, il club viola difficilmente si accontenterà di un prestito con riscatto, ma la squadra spagnola tornerà inevitabilmente sul mercato e Quarta è sempre stato il primo obiettivo dell’estate. Vedremo se per l’inverno sarà lo stesso.

L’ex River Plate non ha iniziato al meglio la stagione, ma, complice anche l’infortunio di Mina e le tante partite ravvicinate, avrà occasione di rifarsi e perché no, non far cambiare idea al Betis. D’altro canto, anche la Fiorentina ha già iniziato il suo countdown verso gennaio visto che il difensore colombiano no sta dando ancora certezze e un’eventuale partenza di Quarta dovrebbe essere colmata. A sostegno di tale ipotesi ci sono anche le partenze di Sabiri e Kokorin i quali hanno liberato già per il prossimo mercato due slot importanti che il club viola può sfruttare e riempire.