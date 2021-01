MILENKOVIC, Uno stakanovista da blindare

Nikola Milenkovic è una delle colonne portanti della Fiorentina nel 2020 e nonostante la squadra abbia più volte traballato, lui è una delle grandi certezze sia della scorsa stagione sia di quella attuale, dove tra l'altro ha giocato sempre risultando insieme a Glik del Benevento il giocatore di movimento più utilizzato in questa prima parte di stagione nel nostro campionato. Proprio per questo, la notizia che al momento il suo rinnovo di contratto è decisamente distante dall'essere messo nero su bianco preoccupa e non poco sia i tifosi che la dirigenza. Il centrale serbo andrà in scadenza nel 2022 quindi sarebbe decisivo arrivare a giugno con un prolungamento certo almeno per un altro anno per evitare il rischio di perderlo a zero o di doverlo cedere in versione low cost. A gennaio la Fiorentina ovviamente non ha nessuna intenzione di privarsene, nonostante il Milan mantenga ottimi rapporti con Ramadani proprio con l'intento di trovare una strada per acquistarlo. Commisso e i suoi dirigenti dovranno provare a fare chiarezza quanto prima per evitare di creare un altro caso di mercato che animi ulteriormente il clima dello spogliatoio in un momento in cui la serenità è preziosa. Andare avanti insieme non sarà facile, ma la Fiorentina farà di tutto per trovare la soluzione migliore, sia nel caso in cui si arrivi all'agognato rinnovo, sia nel caso in cui si arrivi a un addio previo lauto pagamento che non potrà essere inferiore ai 40 milioni di euro. Soprattutto considerando il rendimento sotto gli occhi di tutti.