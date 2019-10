MILENKOVIC, Segnare significa tanto per me. Ora...

Queste le parole di Nikola Milenkovic dalla zona mista dello stadio Franchi nel post partita di Fiorentina-Udinese: “Voglio fare grandi complimenti ai miei compagni, al mister e a tutto lo staff per come abbiamo giocato e preparato questa partita. Non sono stato bene in settimana ma ho chiesto di giocare lo stesso: il gol significa molto per me. Una vittoria diversa? Oggi come in ogni partita, tutti abbiamo lottato sempre su ogni pallone fino alla fine. Ogni palla era decisivo ma avevamo una grande fame. Oggi siamo riusciti a vincere ma siamo già concentrati sulla prossima partita. Io già a due gol? Fare gol da difensore significa tanto: spero che sia più facile dell’anno scorso. Quando calcia Pulgar, siamo sempre pericolosi…”