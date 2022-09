MILENKOVIC, Scalpita per il rientro ma niente rischi

L'infortunio subito da Nikola Milenkovic è meno grave di quanto inizialmente sembrasse, con il difensore che scalpita e vorrebbe bruciare le tappe per essere in campo già domenica contro il Bologna. Una possibilità che lo staff medico della Fiorentina non è intenzionata a prendere in considerazione per evitare ricadute pericolose, ma che potrebbe spingere il serbo verso un ritorno in gruppo anche prima della sosta per le Nazionali. La lesione all'adduttore potrebbe dunque essere superata già nei prossimi giorni, con il giocatore pronto a rimettersi a disposizione di Italiano anche se verosimilmente non rientrerà in campo prima dell'Atalanta.