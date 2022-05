MILENKOVIC, Ora il suo addio non è più una certezza

La partenza di Nikola Milenkovic non è così scontata. Secondo quanto riportato da TMW, il serbo non ha escluso la possibilità di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023, proprio come fece la scorsa estate. Qualora questo non dovesse succedere, la Fiorentina dovrà cederlo, ma il classe '97 potrà essere protagonista a Firenze per un'altra stagione.

