MILENKOVIC, Nessuna amichevole, addio vicino

Due amichevoli in due giorni per la Fiorentina e in nessuna delle due era presente Nikola Milenkovic, ormai destinato a cambiare maglia e passare al West Ham. Questione di poche ore, sembra: gli accordi tra i due club e tra i londinesi e il classe '97 ci sono già, manca da chiarire qualche aspetto sulle commissioni (tra cui quello non indifferente del volume) da corrispondere a Ramadani e poi il trasferimento diventerà ufficiale. Il punto della situazione sulla trattativa è stato tra le news più lette dai lettori di Firenzeviola.

