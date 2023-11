MILENKOVIC, L'inizio a Firenze è stato difficile. Pioli...

FirenzeViola.it

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è stata la lunga intervista rilasciata da Nikola Milenkovic al media serbo mozzartsport.com. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sono arrivato a Firenze molto giovane, ho avuto un periodo di adattamento ed è stato difficile per me. Ho incontrato il tecnico Stefano Pioli, al quale sono molto grato e devoto. Tra l'altro lavora benissimo con i giovani, dà ottimi consigli psicologici, è bravissimo nel lavoro individuale... Parla con i giovani. Semplicemente, un grande allenatore. Ovviamente è bravissimo anche in campo e come gioca con la squadra. Quando sono arrivato alla Fiorentina la tattica era 'al metro'.

"In Europa l'obiettivo è ripetere il risultato in Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Per me questa competizione è un fondamentale. Guardate l’esempio della Roma che ha vinto la Conference. L'impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull'entusiasmo... Il nostro obiettivo è ripeterlo".

