MILENKOVIC, Vogliamo vincere la Conference League

Nikola Milenkovic, difensore viola, ha rilasciato una lunga intervista dal ritiro in Nazionale al media serbo mozzartsport.com. Eccone qualche passaggio: "Per un gran numero di giocatori che riescono ad arrivare nel campionato italiano, significa fare un grande step in avanti nella loro carriera. Quella tattica rimane per tutta la vita. Ecco, avete visto la Juventus contro di noi. Quando ha segnato, tutti sono tornati indietro. E hanno giocato bene e non hanno subito gol in sei partite. È difficile sfondare allora. Quando la squadra difende in modo disciplinato, quando sa cosa fare, dove e chi si trova in quale minuto, allora è molto difficile per l'avversario. Ecco perché la tattica gioca un ruolo molto, molto importante nel calcio italiano".

Chi l'ha messa più in difficoltà in Italia?

"Lautaro".

Qual è l'obiettivo della Fiorentina quest'anno?

"La differenza tra i primi tre club più grandi e il Napoli rispetto agli altri si nota. Ma chiunque può battere chiunque. Per noi è importante avere continuità perché l’anno scorso la stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Il nostro obiettivo è l’Europa e essere in una posizione migliore rispetto alla scorsa stagione. In Europa l'obiettivo è ripetere il risultato in Conference League, anche se ci sono molte squadre migliori rispetto allo scorso anno. Per me questa competizione è un fondamentale. Guardate l’esempio della Roma che ha vinto la Conference. L'impatto di quel trionfo è stato enorme sul club, sui tifosi, sull'entusiasmo... Il nostro obiettivo è ripeterlo".