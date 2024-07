MILENKOVIC, Il Nottingham F. piomba sul difensore viola

Fonte: Niccolò Ceccarini

Nikola Milenkovic rientrerà la prossima settimana dopo le vacanze post Europeo ma il suo futuro potrebbe essere in Premier, nonostante ancora tre anni di contratto con i viola. Il Nottingham Forest ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi per la difesa, dove è alla ricerca di un forte centrale, proprio il difensore serbo della Fiorentina. Il club inglese si è già mosso con decisione ed è pronto a formulare un’offerta molto importante alla Fiorentina.

In Premier tra l'altro restano anche altri interessamenti di Tottenham, West Ham, Fulham e Aston Villa. La Fiorentina sta valutando nel caso altro profili uno di questi è sicuramente Logan Costa del Tolosa.