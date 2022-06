MILENKOVIC, 90' nello 0-1 della Serbia in Svezia

La Serbia ha battuto ieri per 0-1 nella terza giornata di Nations League la Svezia grazie al gol di Luka Jovic al 48' del primo tempo. Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina su cui è piombata l'Inter, è rimasto in campo per tutta la durata della gara. La Nazionale di Stojkovic è ora al secondo posto con 6 punti, davanti alla Svezia che ne ha 3 e alla Slovenia che ne ha 1, ma dietro alla Norvegia, prima a quota 7.