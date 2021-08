MIGLIORINI A FV, Vlahovic? Spero resti a Firenze

La Fiorentina ieri, a 3 giorni dall'esordio in campionato contro la Roma, ha disputato un'amichevole al Franchi contro la Sangiovannese, squadra che milita nel campionato di Serie D. La squadra di Italiano si è imposta per 12-0, ma a destare curiosità era l'atteggiamento di Dusan Vlahovic, al centro di numerose voci di mercato. Per saperne di più, FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il terzino sinistro della Sangiovannese, Dario Migliorini.

Chi è che l'ha impressionata maggiormente e perché?

"Quello che mi ha impressionato di più è stato sicuramente Vlahovic. Non tanto per il nome, ma perché si nota davvero la crescita che ha avuto in questi anni. A me personalmente è sempre piaciuto anche quando non era un titolare alla Fiorentina, ma ora è diventato un leader all'interno del gruppo: richiama i compagni, si fa dare la palla, la vuole sempre, comunica con la squadra... Il gioco è passato tanto dai suoi piedi perché lui è fondamentale per la Fiorentina. Ha svolto un po' il compito del regista avanzato perché smistava il pallone a destra e sinistra per far salire tutta la squadra. Nel primo tempo lui e Pulgar hanno toccato tantissimi palloni, ma è incredibile la voglia e la cattiveria giusta che ha, quel desiderio di far gol, di non fermarsi mai. Veramente una macchina da gol".

Una sua cessione sarebbe davvero deleteria per la Fiorentina dal punto di vista sportivo.

"Decisamente. Io l'ho visto veramente bene. E' un attaccante che farà strada e da fiorentino spero che possa restare, magari facendo il capitano in futuro di una squadra che gioca le coppe europee. Traguardi importanti lo invoglierebbero a rimanere a Firenze. Nessuno può dire niente su di lui perché ha fatto 21 gol alla prima stagione da titolare in Serie A, cosa che neanche Lautaro Martinez ha fatto ed il suo è un nome importantissimo a livello internazionale. Vlahovic è in una forma incredibile ed ha questo tiro secco quasi imprendibile".

