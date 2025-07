Mercato, nessuno sviluppo sul fronte Kessie. Ma buone notizie da Roma

Pochissime novità per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina nella giornata appena conclusa. La società viola sta aspettando le indicazioni di Stefano Pioli su chi confermare e chi no prima di affondare il colpo almeno per quanto riguarda un centrocampista, magari di fronte anche a prezzi più bassi chiesti dai protagonisti. I nomi per la mediana restano principalmente tre: Hans Nicolussi Caviglia, Simon Sohm e il sogno Franck Kessie, il cui ingaggio monstre con l'Al Ahli però spaventa e non poco.

La buona notizia per la Fiorentina, almeno dal punto di vista economico, arriva da Roma dove il club giallorosso ha deciso di puntare forte su Ghilardi attualmente in forza all'Hellas Verona. I viola mantengono il 50% sulla rivendita del promettente difensore, quindi il rilancio della Roma da oltre 11 milioni farà piovere nelle casse della Fiorentina milioni utili per chiudere il calciomercato al meglio. Roma che invece si è defilata dal fronte Kessie nonostante il centrocampista fosse stato offerto anche alla squadra attualmente allenata da Gian Piero Gasperini.