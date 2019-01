MERCATO IN ENTRATA CHIUSO? MA MURIEL VALE PER DUE

Con l'arrivo di Zurkowski la Fiorentina ha messo un altro tassello in prospettiva, assicurandosi un giovane che insieme a Traorè, rappresenterà da luglio il futuro della squadra viola, così da affrontare a fine campionato con più serenità anche le eventuali richieste (di cessione) dei big. Ma il mercato in entrata della Fiorentina per il presente si può dire chiuso, con l'arrivo di Muriel. D'altronde già venerdì lo aveva di fatto anticipato Stefano Pioli in conferenza stampa: "Il nostro mercato è chiuso, mi è stato detto". A centrocampo in realtà la Fiorentina ha provato a dare un rinforzo già a gennaio a Pioli, provando ad esempio a riportare in Italia Obiang per il quale la società aveva già fatto tutto, fino a quando presidente e allenatore del West Ham non hanno cambiato idea.

Non essendo andata in porto quest'operazione così come altre per le quali i rispettivi club hanno detto no a gennaio, Pioli e Corvino hanno deciso di mantenere l'organico attuale, altri arrivi ora non avrebbero apportato miglioramenti. "Miracoli" all'ultimo tuffo a parte. D'altronde il problema principale era l'attacco e l'arrivo di Muriel ha avuto il doppio effetto sul reparto: quello di portare un attaccante in grado di fare gol e quello, altrettanto importante, di togliere pressioni a Chiesa che, non a caso, ha ripreso a segnare con continuità. Gol belli che dimostrano come il figlio d'arte, sgombrata la mente dalle troppe responsabilità che il blocco di Simeone creava a tutti e due, si sia alleggerito di un peso. Se quest'effetto si estendesse allo stesso Cholito, che deve fare i conti con l'inevitabile confronto con il colombiano ma anche lui in fondo sgravato da responsabilità troppo grandi per la testa di un giovane, il tridente viola sarebbe davvero quello sognato in estate con Pjaca.