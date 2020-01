MERCATO, Da Dabo a Thereau: chi lascia i viola?

Non solo il mercato in entrata, dove Firenze si attende almeno tre colpi importanti. Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, e il suo staff dovranno lavorare anche a diverse uscite in questo spinoso mercato di gennaio. Da chi ha trovato pochissimo spazio ai giovani che hanno bisogno di andare a giocare per fare esperienza fino agli elementi fuori rosa, vediamo nel dettaglio quali sono i calciatori che potrebbero salutare in questa sessione invernale:



- Jacop Rasmussen: zero presenze finora per il giovane difensore pagato ben sette milioni di euro dalla Fiorentina. Serve trovargli una sistemazione per permettergli di riprendere il suo percorso di crescita iniziato a Empoli, a meno che il suo ex allenatore Iachini non decida di tirarlo fuori dalla naftalina.



- Aleksa Terzic: lasciato in eredità da Corvino, il terzino serbo ha visto il campo solamente in due partite di Coppa Italia senza ancora aver esordito in Serie A. I rumors non mancano, sulle sue tracce ci sarebbe addirittura l'Atalanta alla ricerca di un sostituto di Arana.



- Bryan Dabo: il centrocampista burkinabé non ha mai giocato con Montella, totalmente lontano dall'idea di calcio dell'"Aeroplanino" e della nuova Fiorentina. Per lui possibile ritorno in patria (Brest e Nantes).



- Szymon Zurkowski: solamente 10 minuti in Serie A, con tanta voglia di tornare quanto prima a essere uno dei più promettenti talenti del calcio polacco. Difficile farlo a Firenze, almeno in questa stagione, più probabile un prestito per andare a farsi le ossa.



- Sebastian Cristoforo: una sola presenza in questo campionato, nel ko di Verona, e l'etichetta "vendesi" cucita addosso da anni. Gennaio sarà il mese giusto per vederlo salutare Firenze a titolo definitivo? Le chiamate dalla Spagna (Girona) e dal suo Paese natale, l'Uruguay (Pe­ñarol), non sembrano mancare.



- Tofol Montiel: il talento spagnolo classe 2000, dopo i due assist contro il Monza in Coppa Italia, è stato vittima di diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dalla prima squadra. Ecco perché trovargli una sistemazione che possa garantirgli fiducia e minutaggio rappresenta oggi la miglior soluzione per lui e per la Fiorentina.



- Valentin Eysseric: qualche scampolo di gara in quest'ultimo periodo (due presenze), ma anche per l'ex Nizza l'avventura a Firenze sembra ormai essere giunta al capolinea da mesi. Il ritorno in Francia, in questo momento, è l'opzione più interessante.



- Pedro: il suo futuro, in attesa di sapere se il nuovo allenatore viola punterà su di lui, resta un rebus. In quattro presenze, pur giocando solamente 59 minuti, non è riuscito a far vedere niente del suo repertorio. A Pradè sono arrivate tante offerte dal Brasile, ma l'idea è quella di mandarlo in prestito in Europa o scommettere su di lui nella seconda parte della stagione: occhio, in tal senso, alla destinazione portoghese (Benfica e Braga).



- Cyril Thereau: fuori rosa e in rotta con tutto l'ambiente, la società gigliata proverà a piazzarlo in tutti i modi per i liberarsi del suo alto ingaggio in questi ultimi mesi del suo contratto (in scadenza a giugno 2020).