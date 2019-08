MERCATO, Caccia al big: Montella lo aspetta

Il mercato è entrato nel vivo e tutto il popolo viola attende il colpo a effetto, quello in grado di portare ancora più in alto l'entusiasmo ritrovato nel corso degli ultimi mesi. Da Suso a Balotelli, da Ibrahimovic a De Paul, fino a Keita Balde. L'indizio è chiaro: a prescindere da chi arriverà sarà un colpo per l'attacco, esterno o centravanti che sia. Servono i gol, serve l'imprevedibilità, serve una fotocopia, dalla parte opposta del tridente di Federico Chiesa.

Dopo una finestra di trasferimenti iniziata in sordina e andata in crescendo adesso manca la ciliegina sulla torta e tutto lascia pensare che la prossima settimana, quella che porterà all'esordio in Serie A contro il Napoli, possa essere quella giusta per vedere il big arrivare a Firenze. Sarebbe la degna conclusione di un'estate che i tifosi della Fiorentina non potranno mai dimenticare, visto che dopo le contestazioni della passata stagione è arrivato il passaggio di proprietà che il popolo viola chiedeva a gran voce. Tra poco si ricomincerà a fare sul serio e con un big in più le cose sarebbero più semplici.