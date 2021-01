MERCATO AGLI SGOCCIOLI: ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE

Poco meno di due giorni dal gong di fine mercato e la Fiorentina pare aver finito da tempo il da farsi. In realtà, non è proprio così, nel senso che in uscita ancora qualcosa potrebbe essere fatto anche se non "grandi" cessioni tipo quelle già concluse di Duncan o Lirola. Cosa significa? Semplice. Sicuramente che col passare delle ore, gli addii di calciatori come Pulgar o Callejon diventano quasi impossibili, anche perché poi il tempo per trovare un eventuale sostituto non ci sarebbe.

Discorso diverso per Montiel, per esempio. I dirigenti viola potrebbero recarsi a Milano nella giornata di lunedì per provare a spingere per trovare una nuova collocazione che permetta al calciatore di trovare continuità e di crescere fisicamente e mentalmente. Eysseric vuole rimanere e probabilmente verrà accontentato, anche perché altrimenti ci sarebbe il rischio di trovarsi con una rosa da troppo lunga a troppo corta in pochissimo tempo.

Riprende quota anche il possibile addio di Barreca, preso per essere l'alternativa di Biraghi e praticamente mai impegnato. Anche qui il tempo potrebbe fare la differenza in chiave permanenza, ma se la Fiorentina troverà una soluzione per farlo giocare con continuità altrove, non si opporrà e insieme al Monaco, darà il via libera.

E in entrata? Qui il mercato sembra davvero essere chiuso dal giorno in cui è arrivato Malcuit, ma è chiaro che la via delle trattative è sempre difficile da leggere e dunque, soprattutto in caso di trasferta milanese nell'ultimo giorno utile, nulla è da escludere a prescindere.