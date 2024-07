MERCATO/1, Il Nottingham sferra l'assalto a Milenkovic

FirenzeViola.it

In attesa del suo rientro a Firenze intono a metà della prossima settimana, Nikola Milenkovic potrebbe non rimanerci. Dalla Premier il Nottingham Forest è pronto a fare un'offerta per il centrale serbo essendo a caccia di un importante rinforzo in difesa: il giocatore viola sarebbe il primo obiettivo. E anche altri club inglesi sarebbero interessati, con la Fiorentina che sta già pensando al sostituto. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)