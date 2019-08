MATTINATA DI MERCATO

Proseguirà almeno fino a pranzo la missione milanese di Daniele Pradè a Milano in attesa della definizione del prestito di Cristiano Biraghi all'Inter (diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro) ma anche a quella dell'affare Caceres, con il giocatore che è stato scelto per completare il pacchetto di centrali lasciando così libero Ceccherini per il Brescia.

Il direttore sportivo viola poi dovrebbe fare ritorno in città nel corso del primo pomeriggio, con ogni probabilità per accogliere Dalbert e magari presentarlo nella giornata di domani, con l'intento poi di ripartire per il capoluogo lombardo e proseguire nelle ultime trattative. La pista Sampdoria per Giovanni Simeone per esempio, si fa più concreta di ora in ora, visto che Defrel pare più vicino al Cagliari. Una volta ceduto l'argentino, verrà dato l'assalto finale a De Paul, mai sparito dai pensieri dei dirigenti fiorentini come sottolineato ieri anche dal patron Commisso.

Il mercato è agli sgoccioli, ma i giorni per la Fiorentina saranno lunghissimi. Tanti incontri, tante trattative, che cambieranno ancora una volta e radicalmente il volto della rosa di Montella.