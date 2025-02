Martedì di riposo in casa Fiorentina: il programma del giorno

vedi letture

Dopo la trasferta di San Siro, giornata di riposo concessa da Raffaele Palladino ai suoi. Martedì di relax quindi e Viola Park "chiuso" per la prima squadra. Appuntamento a domani, quando i viola cominceranno a preparare la sfida in programma domenica contro il Como (fischio d'inizio alle ore 12.30 allo stadio Franchi). Un martedì che servirà anche al tecnico della Fiorentina per sbollire dopo le tossine nervose accumulate a Milano, con un'Inter-Fiorentina che è destinata ancora a far parlare di sé per quanto successo in campo e fuori.