MARLON, VIOLA PISTA MOLTO GRADITA, MA LO SHAKHTAR CHIEDE 10 MILIONI

L’asse Fiorentina-Shakhtar continua a essere molto caldo. La dirigenza viola sta cercando di convincere, forte dell’accordo già trovato con Dodô e con il suo entourage (CLICCA QUI), il club ucraino ad abbassare le richieste per il brasiliano. I 15 milioni richiesti sono considerati troppo dalla Fiorentina, ma il Donetsk sembra non voler muoversi dalla propria posizione e proprio per questo si è arrivati a una fase di stallo. Dodô, però, non è l’unico brasiliano dello Shakhtar finito nel mirino viola.

Per quanto riguarda la difesa dell’anno prossimo la Fiorentina starebbe pensando a Marlon. Sabato 21 maggio, a poche ore dalla sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, si è presentato al centro sportivo Giuliano Bertolucci, agente FIFA da sempre molto attivo nel mercato dei calciatori brasiliani, e procuratore sia di Dodô che dell’ex Sassuolo. Nell’occasione, infatti, Barone e Pradè hanno dimostrato molto interesse per il centrale di difesa, considerato un possibile ottimo rinforzo per il gioco di Italiano.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il giocatore gradirebbe più che volentieri il ritorno in Italia, e soprattutto sembra più che intrigato dalla pista viola. Qualora la Fiorentina dovesse perdere in questa sessione di mercato Nikola Milenkovic, il serbo piace molto a Inter e Juventus, allora porterebbe partire l’assalto decisivo per Marlon che lo Shakhtar Donetsk valuta 10 milioni di euro.