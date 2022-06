DODÔ-VIOLA, C'È L'ACCORDO MA LO SHAKHTAR NON CEDE

Tra le tante questioni che la Fiorentina sta cercando di risolvere c’è soprattutto quella legata al terzino destro. Dopo l’addio di Odriozola, la dirigenza viola ha inquadrato in Dodo il nome giusto per sostituire lo spagnolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la Fiorentina ha già trovato l’accordo definitivo sia con l’entourage che con il calciatore, ma manca ancora quello con lo Shakhtar Donetsk.

Il club ucraino, per il momento, non ha intenzione di abbassare la richiesta di 15 milioni, cifra che i viola ritengono ancora troppo alta. Proprio per questo la Fiorentina starebbe puntando forte sull’accordo con il giocatore per riuscire a diminuire il più possibile la somma richiesta dagli ucraini.

Lo Shakhtar, nonostante sia ancora aperto alla cessione di Dodô, nella giornata di ieri ha avuto un incontro con la UEFA, in cui ha ottenuto importanti garanzie che non costringerebbero il club a veder partire tutti i propri gioielli. La Fiorentina ha già pronto, quindi, il contratto per il brasiliano, ma se l’offerta viola non dovesse aumentare il rischio di non riuscire a portare a Firenze il classe ‘98 è più che concreto.