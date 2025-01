MARI, Visite e firma: lo spagnolo finalmente alla Fiorentina

Il difensore Pablo Marì oggi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo una lunga attesa per trovare l'intesa tra Fiorentina e Monza e il momento giusto per il trasferimento, oggi lo spagnolo ha finalmente riabbracciato l'allenatore Raffaele Palladino con cui ha condiviso l'esperienza in Brianza e che tanto lo ha voluto a Firenze.

Dopo le visite di rito e la firma su un contratto fino al 2026, il giocatore è così stato ufficializzato dalla Fiorentina e domani farà il primo allenamento con il gruppo. Pablo Marì ha scelto la maglia numero 18 e si è detto pronto per domenica.