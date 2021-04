MARCHIONNI A FV, Superlega? Concordo con Rocco

L'ex Fiorentina, Marco Marchionni, si è così espresso ieri a FirenzeViola.it sul tema della Superlega: "Non ho avuto modo di sentire cosa ha detto il presidente Commisso, certo che se anche lui, dall’alto della sua esperienza nel mondo del business e del suo passato in America, si è espresso contro non posso che confermare l’idea che quello della Superlega sia un progetto che non mi piaceva per niente. Io posso dare la mia opinione che è quella di sportivo ma prima di tutti di appassionato: dovremo tutelare innanzitutto il sogno dei bambini; tutti, me compreso, da piccoli sognavamo di giocare in grandi squadre come Inter, Milan e Juve ed anche in Nazionale. Una volta che si crea questa Superlega si creano evidentemente barriere che rendono difficile realizzare quei sogni per tutti e, soprattutto, si costringe un giocatore a scegliere tra il sogno di giocare in una grande e quello di vestire la maglia del proprio paese, questo lo trovo profondamente sbagliato".

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE