MARCHETTI, Un solo precedente con ACF: il risultato

Matteo Marchetti, arbitro disegnato per Empoli-Fiorentina, dirigerà per la seconda volta in carriera i viola. L'unico precedente con il club di di viale Manfredo Fanti è stato la scorsa stagione nella vittoria in Liguria per 1-2 contro lo Spezia. In quella occasione Piatek sbloccò l'incontro, poi pareggiato dall'ex viola Agudelo. All' 89' Sofyan Amrabat, migliore in campo per distacco in quella data, con un grande destro da fuori area superò Provedel consegnando 3 punti vitali alla Fiorentina per l'europa.