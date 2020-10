MANGANIELLO, Bilancio più che positivo coi viola

Sarà Gianluca Manganiello l'arbitro della partita di domenica tra Spezia e Fiorentina. Il direttore di gara della sezione di Pinerolo vanta 5 trascorsi con il club viola, il cui bilancio è positivo a dir poco: 4 vittorie e un solo pareggio. Quest'ultimo, per 0-0, è arrivato post lockdown, l'8 luglio, in casa contro il Cagliari. Per il resto, Manganiello ha diretto anche il grande 7-1 inflitto dalla Fiorentina di Stefano Pioli alla Roma, il 30 gennaio 2019, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia.

Curioso notare come il fischietto piemontese, approdato in A solo tre anni addietro, abbia incrociato per ben 15 volte lo Spezia tra Serie B e Lega Pro, delle quali 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte per il club ligure.