MALEH, Ritorno nella sua Venezia. E Zanetti lo esalta

Quella di domani non sarà certo una serata come le altre per Youssef Maleh: il centrocampista italo-marocchino torna infatti a Venezia da ex, dopo essere stato protagonista in laguna di due stupendi anni, biennio culminato con la promozione della squadra di Paolo Zanetti. "Youssef è partito bene, ha dovuto adattarsi ai nuovi ritmi della Serie A e ai nuovi compagni forti e di valore. Abituarsi alla categoria non è semplice, c'è sempre bisogno di un periodo di adattamento. Ora è in grande crescita, è giovane: in mezzo al campo può dare tante soluzioni. A Udine avrebbe potuto far male agli avversari: deve crescere di convinzione". Queste le parole di mister Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa, elogi a cui hanno fatto seguito le parole di stima del suo vecchio mister: "Sono contento per lui, però ci manca, Youssef per noi è stato fondamentale per arrivare in Serie A, ha caratteristiche difficili da rimpiazzare e non ci siamo riusciti, abbiamo ora altre caratteristiche per compensare. Le vie del mercato sono infinite, da un lato mi fa piacere che sia in una grande, dopo dall'altra parte sarebbe stato bene con la nostra maglia". Attestati di stima da parte dei due giovani tecnici: adesso Maleh cerca spazio (probabilmente a partita in corso) nel giorno del suo ritorno a casa.

