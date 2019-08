MAIN SPONSOR, ENTRO IL WEEK END LA DECISIONE. MEDIACOM...

Avverrà entro questo week end la scelta da parte della Fiorentina su quello che sarà il prossimo main sponsor della prossima stagione. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it in pole position, con buone probabilità di spuntarla su tutti gli altri, resta ancora il marchio Mediacom, quello dell’azienda di famiglia di Rocco Commisso già sfoggiato dalla Fiorentina nel corso dell’International Champions Cup. Eppure sul tavolo dell’ufficio marketing viola ci sono ancora svariate proposte sulle quali la società sta facendo le proprie valutazioni, in base soprattutto a quelli che saranno i ricavi economici coi quali poter aumentare il proprio fatturato.

Contro il Livorno, sabato scorso, sulla maglia bianca proposta all’Ardenza non era presente nessun tipo di marchio e probabilmente così sarà anche domenica sera con il Galatasaray del grande ex Terim: questo perché, in assenza di copertura televisiva, la Fiorentina non ha alcuna premura di arrivare già questa domenica con le maglie già pronte, quelle che poi verranno indossate nell’arco di tutta la stagione. Tutto cambierà invece per la partita di Coppa Italia del 18 agosto, che sarà trasmessa in diretta tv sulle reti Rai e che sancirà l’esordio ufficiale nel calcio italiano del tycoon americano. Per quella data ogni decisione in merito sarà già stata presa e comunicata e le nuove divise con il nuovo main sponsor saranno di lì a poco messe in vendita.

E Save the Children? Sull’accordo con il charity partner viola (al centro delle divise nella passata stagione) e sulle eventuali iniziative che la Fiorentina potrà svolgere al fianco di esso, il club viola deciderà il da farsi prossimamente.