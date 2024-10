FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono quattro i giovani convocati per questa partita in terra Svizzera. Ecco i numeri di maglia con cui eventualmente scenderanno in campo: Baroncelli 61, Caprini 63, Harder 64, Rubino 66. Nel giro della prima squadra rientra anche l'attaccante Braschi, pur non convocato per San Gallo, che ha invece il 62.