Il programma della Fiorentina: allenamento mattutino, alle 15 parla Palladino

Anti-vigilia di Udinese-Fiorentina. In casa viola, a circa 48 ore dall'ultima di campionato (in programma domenica alle ore 20.45 a Udine) è tempo di preparare gli ultimi dettagli per una sfida che può valere tanto e rappresenta l'ultima chance in chiave europea (per qualificarsi alla prossima Conference League la Fiorentina deve vincere e sperare che la Lazio perda in casa col Lecce). Raffaele Palladino dirigerà l'allenamento del mattino, poco dopo le 10, per poi essere protagonista in conferenza nella sala stampa del Viola Park, dalle 15.

