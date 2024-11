M. QUARTA, Mediano e goleador: adesso quale futuro?

FirenzeViola.it

Tra i focus che sono stati proposti oggi dalla nostra redazione, uno dei più letti è stato quello dedicato a Lucas Martinez Quarta, ieri testato nel ruolo di mediano nella sfida di Conference League contro il Pafos. Con l'esplosione di Comuzzo, l'affidabilità di Ranieri e il rientro dall'infortunio di Pongracic, la concorrenza per un posto da titolare in difesa è sempre più alta. Quarta in questa stagione, con appena 9 partite su 18 da titolare, sta trovando meno spazio rispetto al passato. Ecco allora che il nuovo ruolo da centrocampista potrebbe essere una soluzione utile sia per lui che per la Fiorentina. Palladino infatti in mediana, considerando l'infortunio di Richardson e l'impiego spesso di Bove come esterno a sinistra, ha gli uomini contati con un solo cambio di ruolo in panchina. Chissà allora che in futuro, magari ancora in Conference League contro LASK e Vitoria oppure a gara in corso in campionato, il tecnico campano non possa provare di nuovo a sfruttare le doti offensive del Chino in una posizione più avanzata.

