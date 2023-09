M.LOPEZ, Chi è il futuro viola, squalificato per 2 gare

Fonte: a cura di Niccolò Righi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sta per chiudersi in queste ore la telenovela Amrabat, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi viola in questa lunga e calda estate di calciomercato.

Il marocchino dovrebbe coronare il suo sogno e sbarcare a Manchester, sponda Red Devils, e il suo sostituto sarà - a meno di clamorosi colpi di scena - Maxime Lopez.

Il regista francoalgerino è cresciuto calcisticamente nel Marsiglia, dove vi ha militato dal 2010 al 2020, facendo tutte le trafile delle giovanili fino a debuttare in prima squadra a diciannove anni.

Centrocampista classe '97, Maxime Lopez è un giocatore dotato di grande agilità, scaltrezza e di una buona visione di gioco, caratteristiche che, di fatto, lo rendono totalmente diverso da Amrabat.

Il giocatore è arrivato in Italia, al Sassuolo, nel 2020, diventando immediatamente una pedina imprescindibile nello scacchiere sia di De Zerbi - che stravedeva per il ragazzo - e di Dionisi. Proprio con il tecnico senese, tuttavia, il rapporto non sembra mai decollato del tutto e a conferma di ciò non è un mistero che il Sassuolo abbia provato a cedere il calciatore fin dall'inizio dell'estate. Lo strappo definitivo si è avuto domenica nel match al Maradona contro il Napoli, quando Lopez, che fino a quel momento non aveva brillato, ha iniziato a inveire contro l'arbitro Giua, che lo ha inevitabilmente mandato sotto la doccia al 51'. Un comportamento che non è proprio andato giù a Dionisi, che nel commentare la prova dei suoi nel post partita, aveva detto: "Bisogna anche capire chi vuole rimanere, perché sono stufo dei giocatori a metà: o stai dentro o stai fuori, chi è dentro quindi deve dare tanto”.

La speranza è che con la Fiorentina possa tornare ad essere il giocatore ammirato nei primi due anni in neroverde, anche se per vederlo in maglia viola dovremo aspettare - almeno - la partita contro l'Udinese, in virtù delle due giornate di squalifica rimediate l'ultima giornata.