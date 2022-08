LUTTO, Giovedì i funerali di Alberto Orzan

In merito alla triste notizia di questa mattina, riguardante la scomparsa di Alberto Orzan, si aggiunge che, per chiunque volesse dare un ultimo saluto all'ex viola e vincitore dello scudetto del '56, la sua salma sarà esposta domani mattina, per tutta la giornata, alle cappelle dell’Ofisa di Viale Milton 89, mentre il funerale si terrà giovedì alle ore 10.30 alla chiesa del Sacro Cuore, in Via Capo di Mondo, all’incrocio con Via Masaccio, dove Orzan viveva.