LUCCHESI A FV, Vlahovic? L'obiettivo è monetizzare

Tra le news più lette oggi troviamo l'intervista esclusiva rilasciata da Fabrizio Lucchesi alla nostra redazione. Oltre a parlare della situazione dei viola, l'ex dirigente della Fiorentina ha puntualizzato anche alcune sue dichiarazioni sul futuro di Dusan Vlahovic: "Quando ho parlato di un suo possibile passaggio alla Juventus già a gennaio intendevo dare solo un giudizio da osservatore esterno, da persona che conosce le dinamiche di questo mondo. A mio parere la candidata maggiore è la squadra bianconera, tutto qui. Non so però quando andrà via. Se a gennaio o a giugno, in particolare, sono cose che non mi competono, credo però che l'obiettivo sia uno: monetizzare. La possibile destinazione dell’attaccante è legata a dove la Fiorentina capitalizzerà al meglio questa ipotesi di uscita”.

