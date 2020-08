LIVE FV, VIA AI TAMPONI: ESCE ANCHE IACHINI DAL C. SPORTIVO

Non è ancora il tempo per la ripresa degli allenamenti, che potrebbero riprende domani in caso di assenza di casi di Covid-19 all'interno della rosa viola, ma oggi è il giorno del raduno, con i calciatori attesi al Centro Sportivo "Davide Astori" per effettuare i tamponi. Firenzeviola.it seguirà il primo passo della nuova stagione gigliata con gli inviati ai campini.

19.20 - Dopo Joe Barone abbandonano il Centro Sportivo anche gli altri dirigente, Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli. Uscito anche il mister, Giuseppe Iachini.

18.38 - Joe Barone ha parlato all'uscita dal Centro Sportivo: "Abbiamo fatto già un ottimo mercato a gennaio, poi vediamo quali opportunità arriveranno". A breve tutte le parole.

18.36 - Dopo aver fatto i tamponi, presenti adesso all'uscita sia German Pezzella che Dusan Vlahovic.

18.26 - Anche Federico Chiesa ed Erick Pulgar sono arrivati per sottoporsi ai tamponi.

18.21 - Tante voci di mercato intorno a lui, ma Dusan Vlahovic, ovviamente, si è presentato da poco regolarmente al Centro Sportivo.

18.18 - Arrivato anche Alfred Duncan in questo momento. Poco dopo di lui anche Christian Kouame.

18.15 - Continuano ad arrivare calciatori della Fiorentina: l'ultimo in ordine di tempo è Riccardo Sottil.

18.10 - Esce in questo momento dal Centro Sportivo il nuovo acquisto, Sofyan Amrabat, che si presta anche ad un selfie con un ragazzino e si lascia scappare qualche battuta: "Sono molto contento".

18.09 - Fanno il suo arrivo anche Aleksa Terzic e Luca Ranieri.

17.55 - Arrivati anche il portiere Dragowski, il capitano Pezzella e l'attaccante Gori.

17.49 - Primo giorno viola per Sofyan Amrabat. Il giocatore acquistato dalla Fiorentina a gennaio ma che ha disputato la seconda parte della stagione all'Hellas Verona in prestito, è arrivato poco fa al Centro Sportivo accompagnato da nuovo team manager Simone Ottaviani.

17.47 - Arrivato ai campini anche il portiere Pietro Terracciano.

17.45 - Dopo il prestito al Lecce, si rivede a Firenze anche Riccardo Saponara. Il centrocampista si è presentato poco fa al Centro Sportivo per effettuare il tampone in vista della ripresa di domani.

17.44 - Si presenta al Centro Sportivo anche il "biondo" Federico Ceccherini.

17.36 - Anche Lorenzo Venuti arriva ai campini per sottoporsi al tampone in vista della ripresa della preparazione per la nuova stagione.

17.16 - Iniziano ad arrivare i collaboratori di Iachini. C'è anche l'allenatore dei portieri Rosalen Lopez.

17.05 - Arriva anche Gaetano Castrovilli che ieri è stato tra i giocatori che hanno indossato le nuove maglie nell'evento social organizzato da Kappa per svelare la "muta" per il 2020-2021.

17.02 - Il primo ad arrivare è Marco Benassi. Circa mezz'ora fa, il tecnico viola Iachini aveva già raggiunto il Centro Sportivo poco dopo il ds Daniele Pradè.