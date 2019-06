LIVE FV, Rivivi il terzo giorno di trattative a Milano!

15.45 - Il closing potrebbe esserci già domani mattina, 6 giugno. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it la sede dove verrà ufficializzata la cessione della Fiorentina e quindi il passaggio di proprietà da Diego Della Valle al magnate americano Rocco Commisso dovrebbe essere lo studio Chiomenti. È possibile che all'appuntamento non ci siano le due parti principali ovvero Commisso e Diego Della Valle, ma che siano rappresentati dai rispettivi avvocati.

15.30 - "Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari". Sono le prime parole che Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, rilevata per 165 milioni dai fratelli Della Valle ha riferito alle persone che gli sono vicine durante la trattativa. L'imprenditore italo-americano, che lo scorso anno tentò l'acquisto del Milan, cerca di rassicurare i tifosi della Viola e conferma così la linea tenuta dalla precedente gestione: l'esterno d'attacco della Nazionale è patrimonio della Fiorentina. Questo significa che Chiesa sia incedibile? Difficile dirlo. Al giovane genovese sono interessate Inter e Juventus. A riportarlo è La Repubblica.

15.01 - Oscar Damiani, procuratore ed esperto di mercato, intercettato a Milano ha parlato della situazione legata alla Fiorentina alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Ci lascia una grande proprietà che ha fatto molto per la Fiorentina e tutti devono essere orgogliosi di quanto fatto dai Della Valle. La nuova proprietà mi auguro che possa fare bene e che abbia i risultati che i tifosi fiorentini meritano. Corvino? È uno dei più grandi ds che ha il calcio italiano, ha sempre fatto quadrare i conti facendo anche ottimi risultati e quindi direi che a Firenze possono essere contenti di quello che ha fatto. Mi dispiace, ma sicuramente avrà altre opportunità per fare bene perché le merita. Chiesa? È un problema del suo procuratore, della sua famiglia, del suo papà che ha fatto il calciatore ad alti livelli e saprà sicuramente quale sarà la soluzione migliore per lui. Ovviamente è un grande giocatore e chi lo prende acquista un campione".

14.15 - Rocco Commisso e Joe Barone avrebbero lasciato Milano già ieri sera, così come Della Valle sarebbe in partenza per l'estero. Il closing sarà dunque gestito con ogni probabilità dai legali ed ora si attende solo l'ufficialità.

13.45 - Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, intercettato a Milano ha parlato alla stampa presente tra cui FirenzeViola.it: "Mi dispiace che i Della Valle stiano lasciando la società perché i miei sei anni che ho vissuto in viola sono stati meravigliosi anche grazie a loro. C'è un cambiamento importante, ma che era inevitabile perché si era creata una rottura tra la società e la piazza e quindi adesso sarà tutto nuovo, si riparte da zero e vediamo se queste persone arrivano solo per fare business o se amano il calcio italiano cosa che mi auguro. Chiesa? Sarebbe un segnale importante trattenerlo. Se loro hanno voglia di tornare a livelli importanti i giocatori importanti vanno tenuti soprattutto Federico che potrebbe diventare una bandiera. Perché non è andata? Non so, da fuori è difficile giudicare anche se ho tanti amici dentro la società. Non so da cosa è nata questa rottura, il tifoso fiorentino pretende impegno e serietà, ma dopo la mia generazione ci è stato un calo ed è finito un ciclo importante che non sono riusciti a ricreare. Lafont? Ho visto cosa ha fatto ieri in Nazionale, gli manderò un messaggio dicendogli che ha ancora tutta la carriera davanti, glielo avevo detto che questo era un anno importante per lui. È straniero e giovane, diamogli tempo. Non è facile arrivare in Italia però visto il suo potenziale e quanto bene si parla di lui la nuova stagione sarà fondamentale per confermare e far vedere tutte le sue doti".

11.15 - Aggiornamenti da Milano. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sia Diego che Andrea Della Valle sono nei loro uffici alla Tod's in Corso Venezia a Milano ma non hanno intenzione nè di parlare nè di portare avanti in prima persona le trattative con Rocco Commisso. Tanto che la presenza di Diego al closing con il magnate italo-americano è piuttosto improbabile. Oggi continueranno dunque a lavorare gli avvocati delle parti in causa per raggiungere il suddetto closing al più presto, quasi certamente entro il week-end.

10.50 - Sempre tutto fermo a Milano. Diego Della Valle resta dentro gli uffici della Tod's mentre Rocco Commisso dovrebbe essere ancora al Four Seasons Hotel, sede del suo soggiorno milanese. Come già documentato, è uscito poco prima delle 10 invece Mario Cognigni

10.45 - Per continuare a comporre il quadro dirigenziale della Fiorentina che verrà, c'è una cosa che sembra piuttosto certa: Giancarlo Antognoni sarà al centro del nuovo progetto. Per lui è possibile un ruolo da vicepresidente.

10.31 - Riportiamo una dichiarazione del console USA a Firenze, che nella nostra intervista esclusiva ha detto: "Siamo sempre lieti di sapere delle prospettive di legami economici e sportive piu’ forti tra la Toscana e gli Stati Uniti". QUI tutte le sue parole

10.20 - Con la nuova proprietà potrebbero cambiare anche i piani futuri della stessa squadra viola. Lo rivela La Nazione, che spiega come sia Moena che la questione sponsor saranno due dei primi temi su cui decideranno Commisso e i suoi uomini. LEGGI QUI

10.05 - Sono sempre più insistenti le voci di un possibile inserimento di Umberto Gandini come amministratore delegato della nuova Fiorentina di Commisso. Il Corriere della Sera parla di una telefonata già avvenuta tra le parti. QUI la notizia

09.52 - Intanto stamani il Corriere della Sera ha condiviso delle brevi frasi condivise da Andrea Della Valle al quotidiano, con le quali mette sostanzialmente fine all'esperienza dei marchigiani alla Fiorentina. CLICCA QUI

09.38 - E' uscito dagli uffici Tod's in questo momento Mario Cognigni. Un breve saluto ai presenti e poi ha lasciato Corso Venezia in macchina

09.30 - Tutto tace alla sede Tod's di Corso Venezia a Milano, dove ieri è avvenuto il primo incontro tra Rocco Commisso e i fratelli Della Valle. Diego dovrebbe essere già negli uffici come di consueto, c'è attesa per capire se arriveranno anche gli uomini del magnate italo-americano.

La trattativa tra Rocco Commisso e i fratelli Della Valle per il passaggio di proprietà della Fiorentina prosegue spedito, dopo che ieri è stata raggiunta l'intesa di massima tra le parti. Difficilmente oggi arriverà il closing della trattativa, dal momento che gli avvocati e gli uomini dei due entourage sono ancora a lavoro per limare gli ultimi dettagli di un'operazione imponente, ma ci saranno comunque degli sviluppi. Noi di FirenzeViola.it vi racconteremo tutto ciò che accadrà tra Milano e Firenze, con inviati e contenuti esclusivi. Restate con noi!