RITIRO-SPONSOR, I vecchi accordi possono cambiare

Come scrive La Nazione stamani in edicola, non sarebbe la prima volta che una nuova proprietà nel calcio cambia i piani del futuro prossimo di una squadra. E' successo alla Roma di Pallotta e potrebbe succedere anche alla Fiorentina con l'arrivo di Rocco Commisso. A partire da Moena, sede del ritiro viola ormai da molto tempo ma a rischio cancellazione per la possibilità di una tournée americana della Fiorentina, magari per giocare un'amichevole proprio contro i New York Cosmos già di proprietà del magate. Discorso simile anche quello relativo agli sponsor: Dream Loud ha già portato la Fiorentina a Times Squadre, ma è probabile che la nuova proprietà voglia ponti più grandi tra Firenze e la Grande Mela. In più, l'accordo con Folletto è scaduto e andrà trovato un nuovo main sponsor per la squadra viola.