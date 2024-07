LIVE FV, Rivivi il primo giorno della Fiorentina targata Palladino

18:00 - Nella giornata di oggi sono andate in scena le visite mediche del primo, e ad ora anche unico, acquisto di questa sessione di calciomercato estiva della Fiorentina. Tramite i propri canali ufficiali social, infatti il club viola ha pubblicato le foto delle visite del nuovo attaccante gigliato Moise Kean.

17:30 - Per quanto riguarda i calciatori della Fiorentina che ancora non hanno raggiunto il Viola Park si rimanderà tutto alla giornata di domani. Domani mattina, infatti, sarà il turno degli ultimi calciatori per svolgere le visite mediche e a quel punto avrà inizio a tutti gli effetti il ritiro della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino.

17:02 - Al Viola Park è appena arrivato con la sua macchina anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Il dirigente viola, insieme al tecnico della Fiorentina, è pronto ad accogliere i vari calciatori pronti a fare le visite mediche.

16:26 - La visita al Viola Park di Michelangelo Minieri sembra essere tutt'altro che casuale. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, tra le tante situazioni che il noto procuratore deve trattare con la Fiorentina c'è il futuro del difensore Davide Gentile. Il giovane viola è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Salernitana, ma prima rinnoverà il proprio contratto con il club viola fino al 2026 per poter andare in prestito.

15:21 - Proprio in questi minuti ha fatto il suo ingresso al Viola Park anche il procuratore Michelangelo Minieri, che annovera nella sua scuderia i calciatori viola Kouame, Comuzzo e Gentile

14:36 - In attesa di altri arrivi, ricordiamo che gli allenamenti veri e propri inizieranno da mercoledì: uno la mattina e uno il pomeriggio, quest'ultimo sistematicamente aperto ai tifosi

14:09 - Dodo ha fatto il suo ingresso al Viola Park verso l'ora di pranzo, sfrecciando con la musica a tutto volume all'interno della sua utilitaria e sfoggiando il classico colore di capelli biondo platino

13:43 - Stamani hanno raggiunto il quartier generale della Fiorentina anche Josip Brekalo e M'Bala Nzola: il primo è entrato a piedi, l'altro invece con il taxi

13:31 - Dentro anche Pietro Terracciano: inizia la stagione per il portiere campano, che punta ad essere confermato anche quest'anno

13:15 - E' attesa ad ore la firma di Kean sul suo nuovo contratto: il classe 2000 si trova al Viola Park e firmerà a breve un quinquennale a 2,2 milioni di euro a stagione

12:54 - Anche Kouame e Ikone, a metà mattinata, hanno raggiunto il centro sportivo di Bagno a Ripoli per sottoporsi alle visite mediche

12:39 - Il primo ad arrivare, stamani, è stato Gino Infantino. All'interno del centro sportivo qualche calciatore che aveva già sostenuto i controlli di rito si è intrattenuto sul campo per un po' di ripetute in modo da iniziare già a mettere benzina nelle gambe

12:30 - Stamani è ufficialmente iniziato il ritiro estivo al Viola Park per la stagione 2024-2025, inaugurato dalle visite mediche di molti giocatori fra i quali Moise Kean, a Fanfani, che è quasi a tutti gli effetti un nuovo attaccante della Fiorentina