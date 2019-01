LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 7-1: FINISCE IN APOTEOSI

La nostra cronaca finisce qui. Su FirenzeViola.it tutte le notizie e le voci dal post-partita del Franchi

90' - Con due secondi di anticipo, Manganiello fischia la fine! Una partita pazzesca della Fiorentina, vinta grazie ad un 7-1 senza appello. La Fiorentina è in semifinale, e come ci è arrivata... Apoteosi viola al Franchi!

89' - Lancio dalla difesa che trova Simeone: il Cholito si allunga il pallone con lo stop e conclude a rete. E' 7-1 al Franchi! Lo stadio è in estasi

89' - GOL! ANCORA SIMEONE!

88' - Non ci dovrebbe essere recupero: dopo aver parlato con i capitani, Manganiello ha deciso di non dare minuti aggiuntivi e concludere la partita al 90'

87' - Simpatico coro della curva, che canta ai giallorossi: "Ma che siete venuti a fare"

86' - Simeone perde palla dopo un possesso palla prolungato accompagnato dalla 'Ola' del pubblico

85' - Gerson subisce fallo da Pellegrini a centrocampo: si aspetta solo il 90'

83' - Zaniolo sparacchia un sinistro in curva, prendendosi gli sfottò del pubblico

82' - La Roma guadagna un buon fallo dal limite dell'area destro

79' - Gerson trova il corridoio centrale per servire Simeone solo davanti ad Olsen. Stop col sinistro e destro in rete per il Cholito, che torna a segnare dopo un lungo periodo

79' - GOL! SEGNA ANCHE SIMEONE APPENA ENTRATO!

79' - La partita ha ormai veramente poco da dire, se non che manca solo il fischio finale al raggiungimento della semifinale per la Fiorentina

77' - Cambia anche la Fiorentina: esce tra gli applausi Chiesa, entra Gerson

77' - Cambio nella Roma: entra De Rossi, esce El Shaarawy

74' - Una grande Fiorentina al Franchi! Chiesa svernicia Cristante in area anticipandolo sul cross e scarica un sinistro potente che non lascia scampo ad Olsen. E' apoteosi Fiorentina!

74' - CHIESA! E SONO CINQUE! LA FIORENTINA STA ASFALTANDO LA ROMA!

73' - Cambio nella Fiorentina: esce Muriel, entra Simeone

72' - Perde la testa la Roma! Prima Veretout umilia Pellegrini che si arrabbia con l'arbitro per un fallo non fischiato. Poi Dzeko va a muso duro con l'arbitro che decide per il rosso. La Roma è al collasso

71' - Buona giocata di Edimilson che poi sbaglia l'imbucata per Chiesa

70' - La punizione di Kolarov finisce direttamente fuori

69' - Giallo per Muriel, entrato male su Pellegrini nella propria trequarti. Poco prima Chiesa aveva esaltato il Franchi con una pregevole veronica

68' - Edimilson! Muriel irride Manolas sulla sinistra e poi serve Edimilson con un pallone alto: stop e tiro al limite dell'area, ma il pallone finisce alto

67' - La Roma perde un pallone sanguinoso al limite dell'area, Muriel imbuca per Benassi e il centrocampista a tu per tu con Olsen non sbaglia. Un cecchino davanti alla porta! Ma che orrore questa Roma...

66' - GOOOOLLL!!! GOOOOOLL!! BENASSI!!! NON SBAGLIA MAI!

65' - Fase di stanca della partita, la Fiorentina prova ad addormentare il match

63' - Muriel! Dopo una brutta azione, il colombiano si ritrova il pallone tra i piedi e scarica un destro da fermo, alto non di molto

62' - Di poco lungo un cross di El Shaarawy per Dzeko: l'azione era molto pericolosa

62' - Nulla di fatto dal corner giallorosso

61' - Miracolo di Lafont su Zaniolo! L'esterno giallorosso sovrasta Veretout di testa a un metro dalla porta, ma Lafont con un riflesso felino alza in corner. Che parata!

59' - Altro tentativo brutto, questa volta di Muriel che spara in bocca ad Olsen da fuori area

58' - Tentativo difficilmente giustificabile di Biraghi dalla trequarti: il suo tentativo finisce alla bandierina. Andiamo avanti che è meglio

57' - Grande chiusura di Pezzella su Schick, trovato da solo in area: si era allungato un po' il pallone sullo stop l'attaccante della Repubblica Ceca

56' - Pellegrini ci prova da fuori area ma Laurini devia così che il pallone possa finire tra le braccia di Lafont

56' - Protesta Zaniolo per un fallo sul limite dell'area destro fatto da Veretout: l'arbitro non fischia e riparte Lafont

53' - Gomito alto di Zaniolo su Biraghi che fa un po' di scena ma conquista un ottimo fallo in difesa fermando l'azione giallorossa

52' - Pericolosa ancora la Roma, con un paio di tentativi ribattuti dalla difesa della Fiorentina

51' - Subito un'occasione per Chiesa, in uno contro uno con Fazio: questa volta il giallorosso gli scippa il pallone e fa ripartire la Roma

51' - Rientra in campo Chiesa, che era stato calpestato

50' - Salva tutto Laurini dopo che Florenzi era entrato tutto solo in area e aveva messo in mezzo

49' - Riparte il gioco con Chiesa che esce zoppicando. In apprensione tutto lo stadio, anche se Pioli non sembra molto complicato

47' - A terra Chiesa dopo esser stato toccato da Manolas che aveva rischiato molto in disimpegno. La Roma non mette palla fuori e i viola si arrabbiano una volta che Milenkovic riesce ad allontanare in rimessa

46' - Grande tacco di Mirallas che libera Muriel sulla sinistra. Sbaglia però il cross il colombiano spedendo fuori

45' - Si riparte!

Doppio cambio nella Roma: entra Dzeko al posto Pastore e Pellegrini al posto di Nzonzi

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Con la palla tra i piedi di Muriel, finisce il primo tempo

45' - Assegnato 1 minuto di recupero

45' - Respinto il secondo corner dalla difesa viola

45' - Molto fortunato Lafont che aveva sbagliato totalmente l'uscita. Il colpo di testa di Schick gli sbatte sul piede e finisce ancora in angolo

44' - Milenkovic riesce a deviare in corner

43' - Fallo di Laurini costretto a stendere El Shaarawy per evitare guai peggiori. Punizione pericolosa per la Roma

42' - Grande intervento di Veretout in recupero su Pastore. Il francese agisce ora da mezzala, regista è Edimilson

41' - Nulla di fatto dal corner, spedito alto di testa da Benassi

40' - Chiesa! Salva tutto Olsen, dopo un'altra grande azione dell'esterno viola che salta Manolas e tira col destro al limite dell'area. Il pallone, deviato, si stava infilando all'angolino prima di essere toccato dal portiere giallorosso

39' - Biraghi sbaglia totalmente un cross che poteva essere molto pericoloso, dopo una bella imbucata di Veretout per il terzino viola

37' - Gestisce palla ora la Fiorentina che prova a chiudere su questo punteggio il primo tempo

33' - Grande giocata di Biraghi che sulla sinistra salta secco e mette a sedere Florenzi. Poi appoggio all'indietro sul quale Muriel si avventa col piatto destro che finisce in rete dopo una deviazione di Nzonzi

33' - GOOOOLLL!! GOOOLLL!! MURIELLL!!!!! COSA SUCCEDE AL FRANCHI??!!! INCREDIBILE!

32' - Giallo per El Shaarawy, intervenuto in maniera dura su Laurini bravo a superarlo in dribbling

31' - Chiesa prova ancora a lanciarsi sulla destra ma il suo passaggio al centro trova solo Cristante

30' - Pastore salta Chiesa e Laurini per poi essere fermato in area da Benassi, che subisce fallo dal Flaco

28' - Buco gigante tra difesa e centrocampo della Fiorentina nel quale si infila Kolarov che palla al piede si sposta il pallone sul mancino e lo scarica con potenza. Non posizionato benissimo Lafont, che può solo guardare il pallone infilarsi in rete

28' - GOL di Kolarov! Accorcia la Roma

27' - Pericolosa la Fiorentina dalla punizione, con Benassi che prova una sponda allontanata in rimessa laterale da Fazio

26' - Bello slalom di Laurini in mezzo ad almeno cinque uomini: il terzino guadagna un buon fallo

25' - Cross di Chiesa dalla destra sulla quale non arriva per poco Mirallas. Riparte la Roma, evidentemente stordita dall'uno-due di Chiesa

24' - Bravo Chiesa ad uscire da una situazione non semplice nella quale lo aveva messo Benassi: rinvio addosso a Kolarov e rimessa viola

22' - Cambio nella Fiorentina: esce Vitor Hugo, entra Laurini. Milenkovic scala centrale

21' - Vitor Hugo a terra: il difensore brasiliano sembra avere un problema muscolare difficilmente risolvibile. Ci sarà il cambio

20' - Il VAR conferma: è 2-0! Riparte dal centrocampo la Roma

18'- Il VAR sta ancora controllando la posizione di Chiesa, partito sul filo della linea con Kolarov. Palla geniale di Mirallas che lancia l'esterno a tu per tu con Olsen. Chiesa si sistema il pallone, arriva davanti al portiere giallorosso e lo scavalca con uno scavetto meraviglioso. Siamo sul 2-0!

18' - CHIESA! CHIESA! CHIESA! ANCORA LUI, MERAVIGLIOSAMENTE LUI!! CHE BELLEZZA!

17' - Mischia in area della Fiorentina allontanata da Pezzella. Zaniolo aveva fatto fuori Vitor Hugo in area, prima che si creasse un parapiglia

15' - Lancio sballato di Edimilson che poco prima era stato bravo ad intercettare un passaggio in contropiede della Roma

14' - La Roma attacca, prima con un tiro di Pastore dal limite ribattuto, poi con un cross di Kolarov bloccato alto da Lafont

12' - Clamoroso errore di Benassi, fortunatamente per lui fermato dal fuorigioco sbandierato dal guardalinee. Contropiuede fulmineo della Fiorentina con Chiesa che davanti ad Olsen aveva appoggiato a Benassi che a un metro dalla porta vuota aveva lisciato il pallone. Che errore di Benassi, che non si era fermato prima di finire in fuorigioco

11' - Giallo per Zaniolo, entrato a gambe unite su Pezzella nella trequarti viola

10' - Sul ribaltamento di fronte, Muriel spreca una grande occasione in contropiede per i viola

9' - Palo di Cristante! Da angolo risponde la Roma, con il centrocampista che colpisce benissimo di testa e colpisce il palo alla destra di Lafont: brivido per la Fiorentina

7' - Grande imbucata di Benassi per Mirallas che si lancia sulla sinistra e poi crossa rasoterra. Il più lesto ad avventarsi sul pallone è Chiesa che col piattone destro la infila all'angolino dal centro dell'area, insaccando l'1-0

7' - GOOOOLLLL!! GOOOOOLL!! CHIESA!!!! GRANDE INIZIO DELLA FIORENTINA!

6' - Bella giocata di Chiesa in mezzo a tre uomini sulla trequarti: steso da Pastore, punizione per la Fiorentina

5' - Botta e risposta tra le due squadre che hanno cominciato subito forte. La partita promette bene

4' - Chiesa! Risponde la Fiorentina, con il proprio attaccante che compie un grande stop col tacco e scarica un destro potente dal limite: palla sul palo! Sembrava esserci stato un tocco di Olsen, ma l'arbitro ordina la rimessa dal fondo

2' - Zaniolo! Subito pericolosa la Roma. Il trequartista giallorosso - oggi esterno a destra - ci prova col sinistro dal limite dell'area destro: Lafont controlla con lo sguardo il pallone che finisce fuori non di molto

0' - Si comincia! Primo pallone giocato dalla Roma

18.19 - Concluso il minuto di silenzio, è tutto pronto all'Artemio Franchi!

18.18 - Minuto di silenzio nel ricordo di Egisto Pandolfini

18.15 - Squadre che sono entrate in campo, risuona l'inno della Lega al Franchi

18.08 - Prima della partita, Edimilson Fernandes ha parlato a Roma TV prima del match: "Oggi dovremo fare un grande match e cercare di vincere. Abbiamo un buon attacco, così come la Roma. Ma entrambe abbiamo anche delle buone difese. Giocatore che temo in particolare? Nzonzi".

18.02 - Novità per quanto riguarda la divisa della Fiorentina: niente pantaloncino nero, la tenuta sarà oggi all-purple (leggi qui)

Ci siamo, manca poco al calcio d'inizio di Fiorentina-Roma, quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Allo stadio Artemio Franchi, sotto un tempo non semplice, le due compagini si daranno battaglia per raggiungere le semifinali della competizione. Due squadre pazze, che nell'ultimo turno hanno subito 3 gol dando vita a due partite piene di emozioni. La Fiorentina alla fine è riuscita a spuntarla 4-3 sul Chievo, la Roma è stata invece fermata sul 3-3 (dopo esser stata sul 3-0) dall'Atalanta. Per questo ci si attende molto da questa sfida: FirenzeViola.it cercherà di raccontarvi al meglio tutto ciò che succederà al Franchi. Queste le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.