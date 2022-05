LIVE FV, FIORENTINA-ROMA 2-0: CHE VITTORIA PER I VIOLA

22:43 - Si conclude qua l'incontro! Vittoria convincente della Fiorentina, che batte 2-0 la Roma grazie ai gol segnati nel primo tempo da Gonzalez su rigore e Bonaventura.

FINE SECONDO TEMPO

90'+3' - Tenta dalla distanza Saponara, destro basso e centrale, facile da parare per Rui Patricio.

90'+2' - Ci prova ancora la Fiorentina, in ripartenza: Terzic corre sulla fascia a tutta velocità e crossa al centro per Piatek, che di prima ci mette troppa potenza e manda alle stelle.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Ultimi cambi per Mourinho: ci sono Spinazzola e Shomurodov al posto di Karsdorp e Abraham. Ultima le sostituzioni pure Italiano: lascia il campo Ikoné per Saponara, Gonzalez per Callejon e Biraghi per Terzic.

84' - Maleh vicino al terzo gol! Gran bella azione gigliata, con Gonzalez che trova Ikoné e il francese che imbuca per il 14. Tocco sotto fermato dall'uscita di Rui Patricio.

83' - Si rivede in zona d'attacco la Roma: Abraham fa sponda per Zaniolo, il cui tiro-cross si spegne tra le braccia di Terracciano.

79' - Invitante ripartenza non sfruttata dai viola: Duncan strappa ma né Piatek né Ikoné si muovono coi tempi giusti e l'azione sfuma.

76' - Terza sostituzione nei giallorossi: dentro Perez al posto di Pellegrini. Cambia anche Italiano: spazio per Maleh e Piatek al posto di Bonaventura e Cabral.

71' - Compare un altro striscione in Curva Fiesole: "Macinate i km... Superate gli ostacoli... Tranne una Yaris". Il riferimento è evidentemente al video circolato in settimana del tifoso giallorosso che, intento ad insultare il pullman del Leicester, ha causato un piccolo incidente a catena.

66' - Secondo cambio nella Roma: fuori Zalewski, dentro El Shaarawy.

64' - Veretout scalda il destro dalla lunga distanza: conclusione che parte bassa ed angolata. Troppo angolata: Terracciano accompagna fuori.

62' - Ci prova Biraghi su calcio di punizione, da buona posizione. Tiro che parte abbastanza bene, ma è troppo centrale per impensierire Rui Patricio.

59' - Cabral di testa sul cross di Duncan da sinistra: il brasiliano svetta ma non riesce a direzionare bene, pallone largo di poco.

56' - Destro dal limite di Amrabat, di prima intenzione sull'appoggio basso di Venuti da destra. Rui Patricio smanaccia in angolo.

54' - Bel cross da sinistra di Zalewski, pallone sulla testa di Abraham: incornata schiacciata a terra, pallone che si alza di pochi centimetri sopra la traversa. Che rischio per i viola.

51' - Protesta per una situazione dubbia in area di rigore la Fiorentina: contatto Cristante-Gonzalez, Guida fa cenno che è tutto regolare. Il VAR visiona ma non inteviene, si prosegue.

49' - Ammonito Duncan! Fallo in ritardo ai danni di Veretout e giallo anche per lui.

48' - Primo tentativo del secondo tempo, ancora ad opera di Bonaventura. Il suo destro dal limite è però deviato e rotola in calcio d'angolo.

46' - Via! Si riparte. Un cambio nella Roma: dentro Zaniolo al posto di Oliveira.

INIZIO SECONDO TEMPO

21:53 - Stanno rientrando in campo le due squadre, tra qualche istante ricomincerà la partita.

21:35 - Si conclude il primo tempo! Fiorentina che rientra all'intervallo avanti 2-0 nei confronti della Roma.

FINE PRIMO TEMPO

45' - Segnalato il recupero: tre minuti per il primo tempo.

40' - Terracciano si avventura fuori dall'area per anticipare di testa l'azione dei giallorossi.

37' - Si riaffaccia in avanti la Fiorentina, con un destro basso e radente di Milenkovic dalla lunga distanza. Abbranca in tuffo Rui Patricio.

35' - "Non lo fermi il vento... Per chi non può". Questo striscione è apparso in Curva Fiesole, un riferimento solidale a quei tifosi che hanno ricevuto il Daspo.

33' - In questa fase della partita è la Roma a tenere maggiormente in mano (o meglio, nei piedi) il pallino del gioco. La Fiorentina ora aspetta maggiormente.

28' - Ammonito Bonaventura. Il centrocampista è intervenuto in ritardo su Ibanez.

24' - GOL! BONAVENTURA! Ma l'arbitro annulla il possibile 3-0 per posizione di fuorigioco di Biraghi sul filtrante di Cabral. Il terzino aveva poi trovato Bonaventura a centro area per il tocco vincente, reso però invalido. Intanto ammonito Mancini per un precedente fallo.

20' - Destro di Pellegrini sopra la barriera: è pronto in tuffo Terracciano a dirgli di no!

19' - Amrabat tallona fallosamente Veretout, che si stava inserendo, e concede una punizione da zona molto pericolosa alla Roma. Era diffidato, salterà la Sampdoria.

15' - Prova una reazione la Roma, che sviluppa a destra. Igor fa però buona guardia su Abraham.

11' - GOL! BONAVENTURA!! RADDOPPIO VIOLA! Gran bella rete del centrocampista viola, che trova spazio in area di rigore e con il mancino angola sul secondo palo, freddando Rui Patricio! Che partenza dei viola, 2-0!

5' - GOL! GONZALEZ!!! Apre il mancino e spiazza Rui Patricio, 1-0 per la Fiorentina.

4' - E a fine azione l'arbitro va a vedere al monitor: calcio di rigore! Rigore per la Fiorentina.

2' - Subito pericoloso Ikoné, che lanciato a campo aperto si fa rallentare da Smalling. L'azione prosegue e Gonzalez va giù su contatto con Karsdorp. Inizialmente Guida non fischia, poi però il VAR lo richiama...

1' - Via! Comincia la partita.

INIZIO PRIMO TEMPO

20:45 - Quasi tutto pronto, Fiorentina in maglia viola e Roma che invece veste tutta di bianco. Sarà la squadra di casa a dare il calcio d'avvio.

20:42 - Una magnifica coreografia saluta l'ingresso delle due squadre in campo. "Ultras" si legge sulla Curva Fiesole, con sotto uno striscione che recita: "Non chi comincia ma quel che persevera".

20:35 - Come anticipato, prima della partita è tempo di cerimonie e celebrazioni. Da una parte l'addio vero e proprio di Borja Valero ai tifosi della Fiorentina, dall'altra i festeggiamenti della Primavera per la Coppa Italia di categoria vinta, con tanto di giro di campo.

Europa Calling. All'Artemio Franchi di Firenze va in scena una sfida che vale l'Europa la prossima stagione. Non solo perché in campo andrà la Roma capace solo qualche giorno fa di guadagnarsi la finale di Conference League, ma anche perché davanti ci sarà la Fiorentina che ha probabilmente l'ultima occasione per restare attaccata al treno che porta alle coppe internazionali. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disp. Dragowski, Rosati, Terzic, Torreira, Piatek, Nastasic, Munteanu, Maleh, Kokorin, Saponara, Callejon, Martinez Quarta.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

A disp. Fuzato, Vina, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Zaniolo, Kumbulla, Spinazzola, Diawara, Bove, Afena-Gyan, El Shaarawy.