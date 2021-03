LIVE FV, Fiorentina-Juve 3-1: ancora in semifinale!

51' - Finisce qui! La Fiorentina Primavera vince 3-1 con a Juve ed è in semifinale ancora una volta!

48' - GOOOOOOOOL!!! GOOOOOL! GOOOOOL!! BIANCO!!! Dal dischetto il numero 8 viola mette in rete! 3-1 viola!

47' - Calcio di rigore per la Fiorentina! Fallo su Bianco e l'arbitro indica il dischetto

45' - Assegnati 5' di recupero

44' - Cambio per i viola: entra Gabrieli ed esce Gentile, subito dopo Corradini per Fiorini

43' - Fallaccio di Omic su Neri: ammonito il numero 4 bianconero

39' - Che rischio per la Fiorentina! Su una punizione dalla sinistra, la palla arriva sulla destra e all'improvviso per una deviazione sul palo sulla linea di porta poi esce dal raggio di tiro delle punte bianconere

38' - Punizione per la Juve a 20 metri dalla porta di Brancolini, va il neo entrato Hasa che manda alto sopra la traversa

35' - Ammonito Turicchia per una vistosa trattenuta su Bianco, la Viola tiene bene il campo

31' - Assolo di Monteanu sulla destra che poi mette al centro: palla in corner

26' - GOOOOOOOL!!! GOOOOOOL!!! GOOOOL!! SPALLUTO! La Viola la ribalta! Azione personale di Munteanu sulla destra, palla al centro per Spalluto che a porta vuota non può fallire! Viola avanti 2-1!

24' - Botta dalla distanza di Munteanu! Alza la palla in corner Garofani che si salva...

21' - Secondo cambio viola: dentro Munteanu e fuori l'infortunato Toci

18' - Dentro Neri per Amatucci, è il primo cambio dei viola

14' - GOOOOOOOL!!!! GOOOOOOL!!! SPALLUTO! LA VIOLA PAREGGIA! Palla di Amatucci per Gentile che crossa al centro per Spalluto e fa 1-1!

12' - Prova a reagire la Viola che però non trova spazi davanti a sé

9' - GOL DELLA JUVE. SEKULOV. Sbaglia il rinvio Brancolini con la palla che arriva al numero 7 che in diagonale batte il portiere Viola per l'1-0...



6' - Grande occasione per la Fiorentina, con un tiro di Bianco che pizzica il palo e finisce in angolo deviato

1' - Via alla ripresa! Non ci sono stati cambi

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce senza recupero il primo tempo, Fiorentina e Juventus tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella parte finale della prima frazione meglio i bianconeri, ma i viola sono in partita

41' - Palo della Juve con Turicchia! Si salva la Viola, si resta sullo 0-0

38' - Che occasione per la Fiorentina! Grande lavoro di Spalluto che recupera la palla e scappa in contropiede, la sfera arriva ad Amatucci in area che però sbaglia tutto

35' - Errore di Amatucci che non vede libero Gentile sulla destra e sbaglia fronte

32' - Punizione di Soule da buona posizione, palla alta sopra la traversa

27' - Fallo su Spalluto: punizione per i viola a centrocampo, ma la gara è molto tattica e ci sono poche chances



21' - Firo dalla distanza di Sekulov: palla alta non di molto

12' - Tocco di mano in area bianconera di Leo ma la palla era sbattuta prima sullo stinco: niente rigore...

10' - Botta di Milani per vie centrali! Palla a lato

9' - Chiti subisce fallo in area viola! Che rischio per la Fiorentina con la Juve che si era trovata a tu per tu con Brancolini

7' - Errore di Giordani che costringe al fallo Chiti su Selukov: giallo per il numero 4 viola

5' - Reagisce la Juve che inizia il suo pressing ma la Viola fa buona guardia

2' - Subito doppia chances per la Fiorentina! Prima Toci mette in mezzo un pallone dalla destra messo in corner mentre dall'angolo la sfera sfila senza deviazioni

1' - Partita iniziata! Fiorentina con il completo casalingo tutto viola, Juventus con maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi

Quarti di finale di Coppa Italia per la Fiorentina Primavera, che dopo il deludente 1-1 di domenica contro il Sassuolo oggi affronta in gara secca la Juventus in un match che mette in palio l'accesso alle semifinali del trofeo nazionale. Tante assenze per mister Aquilani (ancora in quarantena per la positività al Covid-19) che deve rinunciare a Dutu, Krastev, Agostinelli e Pierozzi. Ecco le formazioni ufficiali del match e il consueto LIVE che vi propone Firenzeviola.it!

FIORENTINA: Brancolini; Giordani, Chiti, Frison; Gentile, Bianco, Fiorini, Amatucci, Milani; Toci, Spalluto.

A disposizione: Luci, Gabrieli, Ghilardi, Saggioro, Neri, Corradini, Tirelli, Sene, Munteanu, Falconi, Favasuli, Biagetti.

Allenatore: Quinto.

JUVENTUS: Garofani; Leo, Ntenda Wa, Omic, Nzouango; Riccio, Sekulov, Miretti; Bonetti, Soule, Turicchia.

A disposizione: Senko, Fiumano, Barrenechea, Verduci, Mulazzi, Maressa, Cerri, Iling, Turco, Cotter, Hasa, Sekularc.

Allenatore: Zauli.