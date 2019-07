LIROLA, Vacanze a Ibiza in attesa del mercato

Mentre la Fiorentina sta cercando di abbassare le pretese del Sassuolo per l’acquisto di Pol Lirola, il giocatore attualmente si trova in vacanza in Spagna, più precisamente ad Ibiza.

Le richieste della società neroverde per vendere il terzino destro sono ancora troppo alte. Il calciatore ha già fatto sapere, tramite una conferenza stampa nel ritiro della sua Spagna Under 21, di voler lasciare la squadra allenata da mister De Zerbi. Firenze sarebbe una piazza più che gradita per lui ma solo se trovasse un programma tecnico ambizioso.

In attesa di avere novità a proposito del suo futuro Lirola tornerà in Italia solo il 20 luglio e, per il momento, dovrebbe raggiungere il ritiro del Sassuolo. Ancora ignaro, però, di quale sarà la sua prossima squadra.