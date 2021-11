LIROLA, Tra i peggiori dell'OM in questo inizio anno

Tra gli argomenti maggiormente cliccati nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello legato al pessimo rendimento che l'ex viola Pol Lirola sta avendo con la maglia dell'OM: proprio i social che in estate erano stati invasi da commenti di tifosi dell'Olympique Marsiglia per chiedere alla Fiorentina di "liberare" Pol Lirola e farlo tornare in Francia, ora si ritorcono contro l'esterno spagnolo. L'ex Sassuolo è infatti finito nel mirino di molti tifosi che sui social lo definiscono come "una catastrofe", "l'ombra di un giocatore", "un flop".

Leggi anche: LIROLA, Finisce nel mirino dei tifosi: "Una catastrofe"