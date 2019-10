LINARI SR A FV, Viola snaturata. Le parole di Elena...

Diego Linari, padre di Elena (ex difensore della Fiorentina, attualmente in forza all'Atlético di Madrid) ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it nel post partita di Juventus-Fiorentina, essendo anche un grande tifoso viola: "E' stata una partita a due facce: nel primo tempo la Fiorentina ha aspettato di partire in contropiede, nella ripresa ha spinto di più ma si è esposta al contropiede. La Fiorentina se la gioca in ogni caso con la Juve: la squadra viola se la può giocare in ogni caso con la Juve. Se serviva mia figlia in campo? Oggi Elena ha un'esperienza diversa e poteva portare qualcosa nel gioco: chi ha giocato, lo ha fatto bene. Se le viola non hanno osato? La Fiorentina ha atteso troppo la Juve, snaturando le sue caratteristiche: nella ripresa i cambi sono stati giusti ma non è riuscita a far gol. Le parole di Elena? Ha fatto un'intervista interessante e intelligente: le sue parole toccano un argomento particolare ma ha fatto bene perché in Spagna la situazione è diversa"