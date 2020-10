LE ULTIME, Ribery non ce la fa. Chiesa invece...

Federico Chiesa potrebbe giocare la sua ultima gara con la maglia viola ma nonostante le voci di mercato, stasera contro la Sampdoria sarà comunque in campo da titolare. D'altronde Iachini lo ha fatto capire anche ieri dicendo che per oggi Chiesa è ancora un giocatore viola, anche se martedì potrebbe non esserlo più. Non ce la fa invece Ribery, come appreso da Firenzeviola. Il giocatore insieme allo staff medico e tecnico ha aspettato fino alle ultime ore per decidere (anche se dal post Inter vi abbiamo raccontato del dolore accusato dal francese), ma alla fine ha capito che non vale la pena rischiare visto il dolore perdurante e il fatto che le caviglie sono per lui punti delicati. Con la pausa per le nazionali avrà così modo di recuperare del tutto e magari di farsi vedere a Monaco, dove medici e fisioterapisti hanno - da sempre -piena conoscenza della situazione. Quindi questa sera con la Sampdoria in attacco, insieme a Christian Kouame, ci sarà Dusan Vlahovic, chiamato al riscatto dopo la gara di San Siro.