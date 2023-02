LE SCELTE SUGLI ESTERNI: LA COPPIA KOUAME-IKONE È A 6 MATCH

Nico Gonzalez, Ikoné, Saponara, Kouame, Brekalo e da qualche giorno anche Sottil. Il reparto esterni della Fiorentina vive un momento di grande abbondanza e la scelta su chi verrà schierato ai lati della punta centrale sarà fondamentale per riuscire a portare via punti da Verona. Analizzando nel dettaglio le scelte di Italiano nelle 23 partite di campionato, va detto che non sono stati mai scelti più di due volte consecutive gli stessi interpreti.

Vuoi per gli impegni di coppa, vuoi per l'abbondanza da sfruttare, è mancata continuità nelle scelte oltre che nelle prestazioni. Ma con l'Hellas, così come per tante altre partite in stagione, la scelta rischia di essere decisiva. La coppia più scelta da Italiano è stata quella formata da Ikoné e Kouame, lanciati insieme in campo per 6 volte. Dietro con 5 presenze ci sono Saponara e Ikoné, sul podio invece le coppie Kouame-Sottil e Kouame-Nico Gonzalez.

Nessuna di queste ha dato ancora garanzie per essere la coppia titolare, ma il ritorno di Sottil e l'arrivo di Brekalo aprono a nuovi scenari. La Fiorentina riuscirà a trovare i suoi esterni titolari entro la fine della stagione?

Cremonese: Kouame-Sottil

Empoli: Saponara-Ikoné

Napoli: Ikoné-Sottil

Udinese: Saponara-Kouame

Juventus: Kouame-Sottil

Bologna: Kouame-Sottil

Hellas: Ikoné-Sottil

Atalanta: Saponara-Ikoné

Lazio: Kouame-Ikoné

Lecce: Kouame-Nico Gonzalez

Inter: Kouame-Nico Gonzalez

Spezia: Kouame-Ikoné

Sampdoria: Kouame-Ikoné

Salernitana: Kouame-Ikoné

Milan: Saponara-Ikoné

Monza: Saponara-Ikoné

Sassuolo: Kouame-Ikoné

Roma: Kouame-Ikoné

Torino: Ikoné-Saponara

Lazio: Kouame-Nico Gonzalez

Bologna: Saponara-Nico Gonzalez

Juventus: Ikoné-Nico Gonzalez

Empoli: Saponara-Nico Gonzalez

Partite giocate insieme.

Kouame-Ikoné: 6

Saponara-Ikoné: 5

Kouame-Sottil: 3

Kouame-Nico Gonzalez: 3

Ikoné-Sottil: 2

Saponara-Nico Gonzalez: 2

Ikoné-Nico Gonzalez: 1

Saponara-Kouame: 1