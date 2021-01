LAZ-FIO, Al 45' viola sotto 1-0 ma sfortunati con FR7

Primo tempo in chiaroscuro per la Fiorentina, che contro la Lazio al 45’ è sotto di un gol (rete dell’obiettivo di mercato Caicedo al 5’) e con Ribery che si è fatto male al 37’ ed è stato sostituito. I viola partono meglio e si rendono pericolosi con Vlahovic ma alla prima sortita offensiva biancoceleste, Acerbi crossa dalla sinistra, Immobile fa sponda per l’ecuadoregno che in girata sul primo palo fa 1-0. I viola rischiano subito dopo di prendere il 2-0 con Marusic (palo esterno di testa) ma per larghi tratti giocano meglio della Lazio, che tuttavia a metà primo tempo trova il raddoppio con Immobile (gol annullato per evidente offside del numero 17). Poco dopo unica chance nitida viola con un tiro di Vlahovic messo in angolo mentre nel finale di tempo la Fiorentina reclama per un calcio di rigore per un fallo su Castrovilli. In pieno recupero, serie di corner per i viola che però non danno frutti. E' 1-0 Lazio al 45'.