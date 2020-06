LAZ-FIO, Al 45' la decide FR7: la Lazio è polemica

È 1-0 per la Fiorentina all’Olimpico nel match delle 21:45 contro la Lazio. A decidere la sfida una prodezza di Ribery al 25’. I viola partono meglio e guadagnano due punizioni dal limite dell’area non sfruttate. La squadra di Iachini preme e con Ghezzal fallisce una buona chance ma poco dopo il numero 7 viola salta tre uomini, entra in area dalla sinistra e trafigge Strakosha sul primo palo per l’1-0. Da quel momento cresce la Lazio che reclama per tre calci di rigore (falli su Milinkovic, Caicedo più una mano di Badelj). Nel finale graziato Bastos che meritava un rosso per un allaccio su Ghezzal.